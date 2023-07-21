В Киеве появится мурал, посвященный зоозащитнице из Ирпеня

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Ирина Маймур
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В Шевченковском районе Киева создают мурал, посвященный зоозащитнице из Ирпеня Анастасии Тихой. Ее фотография с собаками во время эвакуации в начале полномасштабного вторжения облетела весь мир.

Фотографию со стенописью опубликовал в соцсетях дизайнер и фотограф Арсений Герасименко.

Стенопись рисуют на стене дома по улице Златоустовской. Пока работы над ним продолжаются, однако, вероятно, открытие мурала состоится совсем скоро.

Девушка, изображенная на стенописи, – ирпенская волонтер Анастасия Тиха. В начале полномасштабного вторжения она вместе с мужчиной спасла из приюта более 20 животных, в том числе 15 собак, 5 кошек, хамелеона, черепаху, хомяка и паука. Сейчас девушка продолжает заботиться о приюте и помогать животным.

Фото: Christopher Occhicone, Арсений Герасименко

Опубликовано: 21 июля 2023
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