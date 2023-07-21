На реставрацию Киевской картинной галереи, пострадавшей от обстрелов россии, выделят 10 млн гривен

На реставрацию Национального музея «Киевская картинная галерея», пострадавшего от обстрелов россиян в октябре 2022 года, планируется выделить 10 млн. гривен.

Соответствующий тендер появился в электронной системе публичных закупок Prozorro.

Музей по улице Терещенковской, 9 будет реставрировать ТОП «БРФ «Возрождение» за 9,2 млн гривен. 1,5 млн. гривен вложили в проект ремонта: за разработку проектной документации отвечает ООО «АБ Реставратор».

В рамках ремонта должны реставрировать проемы дверных блоков, световые фонари, оконные проемы и восстановить отделку библиотеки.

Как отмечается в тендере, подрядчик должен провести реставрацию до начала декабря 2023 года.

Фото: «Киевская картинная галерея»