Во Львове отреставрируют скульптуры на исторических зданиях

Во Львове отреставрируют фигуры Марса и Венеры на Театральной улице, 10 и архангела Михаила на улице Друкарской.

Об этом сообщили в Фонде культурного наследия Польши.

Специалисты очистят и проведут консервационные работы на поверхности камня. Она ослаблена и повреждена неблагоприятными погодными условиями.

Работами будет заниматься по собственной программе консервации и реставрации команда специалистов из двух стран. Это поляки Анна Штимельская-Карчевская, Бартош Марковский, Каролина Талуч, Кшиштоф Юркова и Радослав Тушне и украинцы Сергей Якунин, Олег Капустяк и Орест Дзиндра.

Фото: Фонд культурного наследия