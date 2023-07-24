Во Львове отреставрируют скульптуры на исторических зданиях

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Ирина Маймур
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Во Львове отреставрируют фигуры Марса и Венеры на Театральной улице, 10 и архангела Михаила на улице Друкарской.

Об этом сообщили в Фонде культурного наследия Польши.

Специалисты очистят и проведут консервационные работы на поверхности камня. Она ослаблена и повреждена неблагоприятными погодными условиями.

Работами будет заниматься по собственной программе консервации и реставрации команда специалистов из двух стран. Это поляки Анна Штимельская-Карчевская, Бартош Марковский, Каролина Талуч, Кшиштоф Юркова и Радослав Тушне и украинцы Сергей Якунин, Олег Капустяк и Орест Дзиндра.

Фото: Фонд культурного наследия

Опубликовано: 24 июля 2023
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