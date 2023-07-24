В Киеве прошли первые электронные земельные торги

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Ирина Маймур
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В столице были проведены первые электронные земельные торги.

Об этом сообщает Департамент земельных ресурсов.

По итогам торгов, в аренду передадут три земельных участка в Деснянском районе для эксплуатации и обслуживания паркингов и автостоянок.

Отмечается, что стартовая цена лотов выросла больше, чем вдвое. В департаменте отмечают, что из этих торгов в городской бюджет будет поступать 954 000 гривен в год в течение пяти лет.

В настоящее время объявлены еще три аукциона по продаже права собственности земельных участков. Они пройдут 1 августа. В случае их успешного проведения минимальные поступления в бюджет будут насчитывать 19,9 млн. гривен.

Фото: Lexinform

Опубликовано: 24 июля 2023
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