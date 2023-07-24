Во Львове стартовал проект по оцифровке памятников модернизма

53
Ирина Маймур
share share

Во Львове стартовал проект по оцифровке памятников модернизма «Спасти объекты и истории эпохи модернизма в Украине». Его инициировала исследовательница и основательница проекта «Львов. Архитектура модернизма» Мирослава Ляхович.

Об этом сообщает «Бюро спадщини у Львові».

Весной 2022 года исследовательница получила стипендию в ETH Zurich (Федеральная высшая техническая школа Цюриха) и вместе с коллегами начала проект «Спасти объекты и истории эпохи модернизма в Украине».

Его главные цели:

  • подробно задокументировать модернистское наследие, чтобы благодаря этим материалам его можно было восстановить;
  • исследовать материальность модернистского наследия и показать его важность для украинцев и мировой читательской и научной аудитории.

Проект стартовал по сканированию нескольких львовских домов. В частности, речь идет о Доме профсоюзов («Небоскреб Шпрехера»), жилых комплексах среднего класса (ул. Дорошенко) и классе люкс (ул. Чупринки), социальном жилье (ул. Грекова) и одной вилле (ул. Гипсова).

Чтобы оцифровать памятники модернизма, инициаторы проекта обратились во львовскую сканирующую компанию Skeiron и привлекли студентов Харьковской школы архитектуры, которая сейчас базируется во Львове.

Сканирование стартовало 19 июля и продлится до 4 августа. Получить соответствующие разрешения от города исследователям помогло «Бюро спадщини у Львові».

После сканирования и обработки информации исследовательские тексты и устные истории, связанные с достопримечательностями, разместят на специальном сайте. Они будут доступны на английском и украинском языках.

«Важным моментом является то, что с помощью 3D-моделей пользователи платформы получают возможность виртуальной прогулки как снаружи, так и внутри домов, смогут почти прикоснуться к материалам и предметам. Также опыт сканирования студенты могут использовать для своей будущей архитектурной практики и проектов по восстановлению украинских городов», — отмечает Мирослава Ляхович.

В будущем инициаторы проекта планируют привлекать в проект другие украинские города и исследователей модернизма, а также создать всеукраинскую платформу, которая бы их объединяла.

Фото: «Бюро спадщини у Львові»

Опубликовано: 24 июля 2023
share share
Смотрите, какое зеленое пространство обустроили во дворе киевского бизнес-парка Смотрите, какое зеленое пространство обустроили во дворе киевского бизнес-парка Украинский голден эль официально признали стилем пива Украинский голден эль официально признали стилем пива Укрзализныця и Uber объявили о синхронизации поездок Укрзализныця и Uber объявили о синхронизации поездок Украинский паспорт вошел в 30 самых влиятельных в международном рейтинге Украинский паспорт вошел в 30 самых влиятельных в международном рейтинге Кофе, коктейли и музыкальные вечеринки: возле «Левобережной» открыли кафе Esco.bar Кофе, коктейли и музыкальные вечеринки: возле «Левобережной» открыли кафе Esco.bar В Киеве прошли первые электронные земельные торги В Киеве прошли первые электронные земельные торги Twitter официально стал X: сменился логотип и домен Twitter официально стал X: сменился логотип и домен Во Львове отреставрируют скульптуры на исторических зданиях Во Львове отреставрируют скульптуры на исторических зданиях
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.