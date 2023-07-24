Во Львове стартовал проект по оцифровке памятников модернизма «Спасти объекты и истории эпохи модернизма в Украине». Его инициировала исследовательница и основательница проекта «Львов. Архитектура модернизма» Мирослава Ляхович.

Об этом сообщает «Бюро спадщини у Львові».

Весной 2022 года исследовательница получила стипендию в ETH Zurich (Федеральная высшая техническая школа Цюриха) и вместе с коллегами начала проект «Спасти объекты и истории эпохи модернизма в Украине».

Его главные цели:

подробно задокументировать модернистское наследие, чтобы благодаря этим материалам его можно было восстановить;

исследовать материальность модернистского наследия и показать его важность для украинцев и мировой читательской и научной аудитории.

Проект стартовал по сканированию нескольких львовских домов. В частности, речь идет о Доме профсоюзов («Небоскреб Шпрехера»), жилых комплексах среднего класса (ул. Дорошенко) и классе люкс (ул. Чупринки), социальном жилье (ул. Грекова) и одной вилле (ул. Гипсова).

Чтобы оцифровать памятники модернизма, инициаторы проекта обратились во львовскую сканирующую компанию Skeiron и привлекли студентов Харьковской школы архитектуры, которая сейчас базируется во Львове.

Сканирование стартовало 19 июля и продлится до 4 августа. Получить соответствующие разрешения от города исследователям помогло «Бюро спадщини у Львові».

После сканирования и обработки информации исследовательские тексты и устные истории, связанные с достопримечательностями, разместят на специальном сайте. Они будут доступны на английском и украинском языках.

«Важным моментом является то, что с помощью 3D-моделей пользователи платформы получают возможность виртуальной прогулки как снаружи, так и внутри домов, смогут почти прикоснуться к материалам и предметам. Также опыт сканирования студенты могут использовать для своей будущей архитектурной практики и проектов по восстановлению украинских городов», — отмечает Мирослава Ляхович.

В будущем инициаторы проекта планируют привлекать в проект другие украинские города и исследователей модернизма, а также создать всеукраинскую платформу, которая бы их объединяла.

Фото: «Бюро спадщини у Львові»