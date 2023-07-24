Смотрите, какое зеленое пространство обустроили во дворе киевского бизнес-парка

Во внутреннем дворике бизнес-парка Европассаж на улице Праховых в Киеве архитектурное бюро Aranchii Architects воплотило ландшафтный проект "Гай Сосуществование".

Основная задача проекта - создание на улице уюта и комфорта для работников и посетителей.

Основной задумкой стало превратить пространство патио бизнес-парка в жизненное пространство насыщенное зелеными островками и местами для отдыха. Пространство двора бизнес-парка Европассаж в Киеве призвано повысить качество рабочей среды работников в функциональном и атмосферном аспектах.

Проект выполнен геометрически кривыми, указывающими основное направление транзита по двору и огибающие функциональные акценты, и предусматривает спокойную и действенную части с летним кинотеатром, озеленением и подвижными скамьями.

Зоны в пространстве выполнены островками, подавляющее большинство из которых являются оазами озеленения. Зеленые островки спокойной части "Роща Сосуществования" окружены плавными бетонными криволинейными скамьями, покрытыми самой выносливой на улице украинской древесиной - акацией. Скамьи имеют повышение до высоты сидений и понижения в месте, где нет сидений. Спокойную часть "Гая" от действенной отделяют скамьи на рельсах.

Фото: Aranchii Architects