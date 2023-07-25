Полиция возбудила уголовное дело по строительству аквапаркинга на Приречной

Оболонское управление полиции открыло уголовное производство и проводит досудебное расследование строительства аквапаркинга на улице Приречной.

Об этом сообщают в инициативе «Парк Приречная».

Отмечается, что досудебное расследование осуществляется в уголовном производстве по ч. 1 ст. 364 УК «Злоупотребление властью или служебным положением». В нем говорится о сомнительной передаче Киевсоветом земельного участка КП «Жилинвестстрой-УКБ».

Напомним, что коммунальному предприятию был передан в постоянное пользование участок площадью 1,6919 га, чтобы построить там паркинг двойного назначения. Его подземная часть будет выполнять роль укрытия во время воздушной тревоги.

В течение нескольких лет информацию в Государственном кадастре по этому участку постоянно меняли. В результате в 2023 году ее площадь увеличили с до 1,7 га, а назначение изменили на «12.04 Для размещения и эксплуатации зданий и сооружений автомобильного транспорта и дорожного хозяйства».

Из-за таких изменений участок начал располагаться между проезжей частью улицы Приречная и еще одним участком общей площадью более 16 га на берегу залива Собачье Гирло.

В то же время, Департамент строительства и жилищного обеспечения КГГА и КП «Жилинвестстрой-УКБ» сообщили, что в зеленой зоне паркинг возводить не будут.

Активисты отмечают, что ранее на этих 16 га должны были обустроить парк. В 2018 году Киевсовет поручил КО «Киевзеленстрой» осуществить организационно-правовые мероприятия по обустройству парка. Однако земельный участок до сих пор не оформлен как парк, а его целевое назначение так и не изменили.

Напомним, что в марте стало известно, что на улице Приречной хотят построить трехуровневый паркинг , для этого выделят из местного бюджета 120 миллионов гривен.

Петиция против строительства и обустройства парка набрала более 6 000 подписей. Однако городские власти ее отклонили.

Фото: визуализации паркинга, КГГА