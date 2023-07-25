В Киеве ввели функцию «Экспресс-проезд» для оплаты проезда через Apple Pay

257
Ирина Маймур
share share

КГГА ввела новый сервис для оплаты проезда в наземном общественном транспорте – функцию «Экспресс-проезд» от Apple.

Теперь можно оплатить проезд, просто поднеся iPhone или Apple Watch к расположенному в салоне валидатору.

Владельцы совместимых iPhone или Apple Watch (iPhone 8 или более новая версия, Watch Series 4 или более новая версия) также смогут включить «Экспресс-режим». Он позволит оплачивать проезд в одно прикосновение без необходимости разблокировать устройство или выводить его из спящего режима.

Чтобы подключить функцию «Экспресс-проезд», необходимо:

  • открыть программу «Кошелек» на iPhone и выбрать карту;
  • нажать кнопку «Больше» (…), а затем – «Данные карты»;
  • нажать «Параметры экспресс-проезда»;
  • выбрать желаемую кредитную или дебетовую карту.

Благодаря резервному питанию после включения режима Экспресс-проезд горожане смогут использовать iPhone для оплаты проезда до пяти часов, даже если устройство разряжено.

Фото: Киевпасстранс

Опубликовано: 25 июля 2023
share share
В Киеве открывается еще один домик «Обед без бед», где будут раздавать бесплатные обеды В Киеве открывается еще один домик «Обед без бед», где будут раздавать бесплатные обеды Киев увеличит финансирование сил обороны до 5 млрд гривен Киев увеличит финансирование сил обороны до 5 млрд гривен Лента украинского режиссера Анны Бурячковой покажут на Венецийском фестивале Лента украинского режиссера Анны Бурячковой покажут на Венецийском фестивале Вкусные кабачки, баклажаны на зиму и варенье из арбуза: 5 рецептов консервации Вкусные кабачки, баклажаны на зиму и варенье из арбуза: 5 рецептов консервации «Киевгорстрою» не хватает 24 млрд гривен, чтобы достроить 20 столичных ЖК «Киевгорстрою» не хватает 24 млрд гривен, чтобы достроить 20 столичных ЖК На Соломенке вместо спортивных площадок построили ТРЦ На Соломенке вместо спортивных площадок построили ТРЦ Украинцы изготовили деревянный конструктор HIMARS и собрали на Kickstarter почти $40 000 Украинцы изготовили деревянный конструктор HIMARS и собрали на Kickstarter почти $40 000 Заваривают чай разными способами: На Бессарабской площади открылась чайная "Ба" Заваривают чай разными способами: На Бессарабской площади открылась чайная "Ба"
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.