В Киеве ввели функцию «Экспресс-проезд» для оплаты проезда через Apple Pay

КГГА ввела новый сервис для оплаты проезда в наземном общественном транспорте – функцию «Экспресс-проезд» от Apple.

Теперь можно оплатить проезд, просто поднеся iPhone или Apple Watch к расположенному в салоне валидатору.

Владельцы совместимых iPhone или Apple Watch (iPhone 8 или более новая версия, Watch Series 4 или более новая версия) также смогут включить «Экспресс-режим». Он позволит оплачивать проезд в одно прикосновение без необходимости разблокировать устройство или выводить его из спящего режима.

Чтобы подключить функцию «Экспресс-проезд», необходимо:

открыть программу «Кошелек» на iPhone и выбрать карту;

нажать кнопку «Больше» (…), а затем – «Данные карты»;

нажать «Параметры экспресс-проезда»;

выбрать желаемую кредитную или дебетовую карту.

Благодаря резервному питанию после включения режима Экспресс-проезд горожане смогут использовать iPhone для оплаты проезда до пяти часов, даже если устройство разряжено.

Фото: Киевпасстранс