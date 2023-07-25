В Киеве ввели функцию «Экспресс-проезд» для оплаты проезда через Apple Pay

КГГА ввела новый сервис для оплаты проезда в наземном общественном транспорте – функцию «Экспресс-проезд» от Apple.
Теперь можно оплатить проезд, просто поднеся iPhone или Apple Watch к расположенному в салоне валидатору.
Владельцы совместимых iPhone или Apple Watch (iPhone 8 или более новая версия, Watch Series 4 или более новая версия) также смогут включить «Экспресс-режим». Он позволит оплачивать проезд в одно прикосновение без необходимости разблокировать устройство или выводить его из спящего режима.
Чтобы подключить функцию «Экспресс-проезд», необходимо:
Благодаря резервному питанию после включения режима Экспресс-проезд горожане смогут использовать iPhone для оплаты проезда до пяти часов, даже если устройство разряжено.
Фото: Киевпасстранс