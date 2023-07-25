На Соломенке вместо спортивных площадок построили ТРЦ

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Валерия Гуржий
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Частное предприятие "Росток" по улице Вацлава Гавела, что в Соломенском районе, построило ТРЦ на месте, где обещали обустроить спортивные площадки и стадион.

Об этом сообщила депутат Киевсовета Ксения Семенова.

"Компания Росток уничтожила спортивные площадки и теперь пытается ввести в эксплуатацию противоречащий проекту ТРЦ", - написала она.

По ее словам, еще в 2020 году "Росток" под предлогом укрепления подпорной стенки ДК решил еще и ТРЦ построить на месте спортивных площадок. После протестов общины и нескольких уголовных производств и арестов участка "Росток" в проектную документацию добавили спортивные площадки на крыше.

ТРЦ уже построили без футбольных полей и пытаются ввести в эксплуатацию. В свою очередь ДИАМ во вводе в эксплуатацию отказывает из-за невыполнения условий проекта.

Фото: Ксения Семенова

Опубликовано: 25 июля 2023
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