На Окружной дороге полностью открыли движение

«Киевавтодор» завершил устройство верхнего слоя покрытия на Окружной дороге.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Магистраль обновили на участке протяженностью в 3 км между Одесской площадью и улицей Территориальной обороны в оба направления.

В ближайшее время на новое покрытие нанесут разметку из двухкомпонентного холодного пластика, завершат обустройство выездов с близлежащих территорий, велодорожек, ремонт тротуаров и благоустройство территории.

Напомним, что весной 2021 года на магистрали был начат капитальный ремонт. В прошлом году, из-за полномасштабного вторжения в РФ, работы были приостановлены. В 2023 году ремонт был возобновлен, выполняют завершающие работы, чтобы предотвратить разрушение нижних слоев покрытия.