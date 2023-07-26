В центре Львова хотят установить деревянные компостные туалеты

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Мария Иващук
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Во Львове в парке имени Ивана Франко решили установить деревянный инклюзивный туалет компостного типа, сообщает Zaxid Net.

Он будет инклюзивным и экологичным. Уборную установят за внебюджетные средства, но ни сумму, ни источники финансирования пока не озвучили.

Заказчиком выполнения работ по установке уборной компостного типа будет ЛГКП «Львовводоканал».

Напомним, в 2021 году директор департамента ЖКХ Львовского горсовета Александр Одинец сообщил , что в центре Львова не работает ни один общественный туалет.

Визуализации: Твой Город

Опубликовано: 26 июля 2023
Львів
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