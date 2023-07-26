КГГА направила владельцу исторического дома на Хмельницкого предписание об остановке строительства

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Ирина Маймур
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Департамент охраны культурного наследия КГГА направил предписание владельцу дома по улице Богдана Хмельницкого, 64 с требованием остановить строительство.

Об этом сообщили в КГГА.

В предписании говорится о прекращении каких-либо работ и предоставлении профильному ведомству необходимого пакета документов.

Здание по этому адресу в Шевченковском районе на учете как памятник или объект культурного наследия не состоит. Однако она расположена вплотную к дому 66/1, являющемуся памятником истории местного значения.

После того, как Департамент охраны культурного наследия узнал о строительстве дома на улице Богдана Хмельницкого, 64, там провели инспекцию и установили проведение работ на крыше.

«Мы хотим получить от владельца проектную документацию по выполнению работ на указанном объекте, в частности, в части влияния строительных работ на объект культурного наследия, расположенном рядом», — отметила и.о. о. директора Департамента охраны культурного наследия Ирина Черненко.

Департамент поручил Киевскому научно-методическому центру по охране памятников провести историко-архивные исследования. По их результатам будет решен вопрос о внесении здания в Перечень объектов культурного наследия г. Киева.

Напомним, ранее на улице Богдана Хмельницкого начали разбирать усадьбу конца 19 века. Работы велись без соответствующей разрешительной документации.

Фото: «Кирпич»

Опубликовано: 26 июля 2023
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