На Подоле в модернистском квартале обшили фасад дома розово-желтым пенопластом

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Мария Иващук
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На Подоле на Константиновской 46-52 жители незаконно надстроили мансарду на техническом этаже и обшили фасад дома розовато-желтым слоем пенопласта, чем уничтожили первоначальный вид уникального архитектурного объекта.

Об этом сообщили в сообществе Ukrainian Modernism.

Это здание – часть ансамбля модернистских кварталов возле метро Тараса Шевченко, говорится в сообщении. Кварталы строились в 1986-1993 годах. Авторы проекта: украинские архитекторы Юрий Шалацкий, Леонид Мороз, Татьяна Лазаренко и Игорь Шпара.

Это не просто типичная панелька. Это здание из кирпича, построенное по индивидуальному проекту - уникальное, с новаторской экспериментальной архитектурой, отмеченной всесоюзными и международными премиями”.

Технический этаж, где провели надстройку, не предназначен для жилищной эксплуатации. Жители заблокировали вход в машинное отделение лифта и на крышу.

Чтобы менять фасад дома, нужно получить разрешение. Фасад не является собственностью жильцов. Любое самовольное вмешательство приравнивается к реконструкции и должно караться в соответствии с Законом Украины”, – говорят в Ukrainian Modernism.

Так здание выглядело до утепления

В сообществе призывают писать обращение в 1551 году по демонтажу обшивки фасада.

Опубликовано: 27 июля 2023
модернизм в Киеве Поділ
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