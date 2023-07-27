В Киевской области проверят все тендеры и закупки по восстановлению инфраструктуры

В Киевской области проведут проверку всех тендеров и закупок по восстановлению инфраструктуры.

С соответствующей просьбой обратился к правоохранителям глава ОГА Руслан Кравченко.

Прозрачное восстановление без коррупции требуют международные партнеры и украинцы, отметил он.

Должна быть проверена каждая община, каждый заказчик, каждый подрядчик, реализующий и реализующий проекты восстановления, и процесс осуществления технического надзора, добавил Кравченко.

Кроме прокуратуры, нацполиции, СБУ, БЭБ и ДБР, по мнению главы ОВА, к проверке должны быть привлечены Государственная аудиторская служба, Госказначейство, Антимонопольный комитет, Счетная палата и департамент регулирования госзакупок Минэкономики.

Также Кравченко инициировал создание независимого совета иностранных специалистов. Этот совет будет осуществлять надзор за использованием средств на восстановление и качество восстановления во всех проектах. К участию уже приглашены эксперты Программы развития ООН, которые контролируют восстановление 18 многоквартирных домов в рамках UNITED24.

Фото: Руслан Кравченко