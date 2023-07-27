В Полтаве демонтировали памятники Пушкину и Ватутину

225
Ирина Маймур
share share

В Полтаве демонтировали памятники советскому генералу Николаю Ватутину и русскому писателю Александру Пушкину.

Об этом сообщил Полтавский городской совет.

Отмечается, что коммунальщики демонтировали памятник-бюст советскому генералу армии Николаю Ватутину, расположенному на улице Украинской Повстанческой Армии, и памятник-бюст российскому поэту и писателю Александру Пушкину в Березовом сквере.

Временно эти памятники будут храниться на территории КП Декоративные культуры.

Фото: Полтавский городской совет

Опубликовано: 27 июля 2023
share share
Это был эксперимент: в Дептрансе КГГА объяснили, почему единственная маршрутка с валидатором проработала менее двух месяцев Это был эксперимент: в Дептрансе КГГА объяснили, почему единственная маршрутка с валидатором проработала менее двух месяцев В Киеве открыли мурал, посвященный адопции животных В Киеве открыли мурал, посвященный адопции животных "Укрзализныця" запустила в польский Хелм поезд с иллюстрацией Александра Грехова "Укрзализныця" запустила в польский Хелм поезд с иллюстрацией Александра Грехова Отреставрированные «Тени забытых предков» покажут на Венецианском кинофестивале Отреставрированные «Тени забытых предков» покажут на Венецианском кинофестивале Киев потратит 15 млн гривен на ремонт недавно отремонтированного моста Метро через Русановский пролив Киев потратит 15 млн гривен на ремонт недавно отремонтированного моста Метро через Русановский пролив Киевляне призывают отремонтировать улицу Дмитриевскую — петиция Киевляне призывают отремонтировать улицу Дмитриевскую — петиция Во львовском университете Франко отреставрируют аварийную стеклянную крышу Во львовском университете Франко отреставрируют аварийную стеклянную крышу В Украине запустят издание об электронной музыке Mixmag В Украине запустят издание об электронной музыке Mixmag
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.