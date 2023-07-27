В Полтаве демонтировали памятники Пушкину и Ватутину

В Полтаве демонтировали памятники советскому генералу Николаю Ватутину и русскому писателю Александру Пушкину.

Об этом сообщил Полтавский городской совет.

Отмечается, что коммунальщики демонтировали памятник-бюст советскому генералу армии Николаю Ватутину, расположенному на улице Украинской Повстанческой Армии, и памятник-бюст российскому поэту и писателю Александру Пушкину в Березовом сквере.

Временно эти памятники будут храниться на территории КП Декоративные культуры.

Фото: Полтавский городской совет