В Киеве обустроили тренировочну площадку для людей с травмами ног и ампутациями

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Ирина Маймур
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В столице воплотили проект тренировочной площадки для людей с травмами ног и ампутациями.

Об этом сообщает «Киевзеленстрой».

Площадка расположена в сквере возле Киевской городской клинической больницы № 4. Сейчас там лечатся и проходят реабилитацию многие военные и люди, пострадавшие в результате военных действий.

В «Киевзеленстрое» отмечают, что проект поможет реабилитации людей с травмами ног и ампутацией. Ведь им необходимо заново учиться ходить, чувствовать поверхность, различия между разными покрытиями и понимать малейшие перепады высоты.

Площадка имеет площадь 192 кв. м. Там объединили разные по текстуре, размерам и укладке виды ФЭМа. К тому же добавили участки с парковочной решеткой, флатом, шаблонами внимания и движения и небольшой деревянный мостик, а также разместили скамьи и урны.

Фото: «Киевзеленстрой»

Опубликовано: 28 июля 2023
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