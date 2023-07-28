Киев расторг 20 договоров на перевозку в частных маршрутках

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Мария Иващук
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В Киеве уменьшилось количество маршруток частных перевозчиков. Об этом сообщил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Кульбако, пишет "Вечірній Київ".

По его словам, по результатам проверок в 2023 году с рядом частных перевозчиков разорвали ориентировочно 20 договоров.

Основными нарушениями договоров было невыполнение перевозчиками инвестиционных обязательств, когда подвижной состав на маршрутах не обновлялся.

Также в ходе проверок установили факт замены перевозчиком типа подвижного состава на маршруте: транспортные средства не отвечали условиям договора по параметрам, пассажировместимости, году выпуска.

Также перевозчики нарушали установленные схемы движения, изменяли количество транспортных средств на маршруте, не имели разрешительной документации, применяли дополнительные трафареты, в салонах были повреждены сидения для пассажиров, некоторые не обслуживали маршруты длительное время.

«Департамент осуществляет реорганизацию маршрутной сети — закрывает автобусные маршруты, работающие в режиме маршрутных такси и увеличивает количество подвижного состава на маршрутах КП „Киевпасстранс“», — говорит Кульбако.

Также он добавил, что в настоящее время КП «Киевпасстранс» не обслуживает автобусные маршруты общего пользования, работающие в режиме маршрутного такси.

Фото: Курс

Опубликовано: 28 июля 2023
громадський транспорт Київ
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