Объявили победителей архитектурного конкурса на восстановление Северной Салтовки в Харькове

Канадское архитектурное бюро WZMH Architects обнародовало список победителей конкурса REbuild Ukraine на восстановление Северной Салтовки в Харькове.

Лучшие проекты выбирали в двух категориях: среди профессиональных архитекторов и студентов.

Победители среди профессиональных архитекторов

На первом месте оказался проект, который создали восемь архитекторов: Мария Мысак, Дарья Смолина, Олег Чабан, Андрей Откидач, Ира Сакало, Анастасия Демиховская, Анастасия Василишин и Елизавета Рейнат. Они получили денежный приз в пять тысяч канадских долларов.

Второе место занял проект восстановления Leleka. Его создали Глеб Семякин, Наталья Калинина и Александр Филь. Архитекторы получили три тысячи канадских долларов.

«Наша команда – харьковчане. […] Некоторые члены нашей команды выросли на Салтовке, поэтому для нас это не просто участок для проектирования», – рассказал Александр Филь.

Третью строчку занял проект Даниила и Никиты Белокопытовых. Они получили за него 1250 канадских долларов.

Победители среди студентов

Первое место заняли Владислав Митин, Эдуард Васьковский и Владислав Волынский – ученики КНУСА и Национального университета водного хозяйства и природопользования.

«В нашем проекте мы решили попробовать вариант 50/50 — то есть уцелевшая часть мы храним, а поврежденные заменяем модулями, и работаем в существующем контуре здания», — отметил Владислав Волынский.

Второе место занял проект Сергея Семкина и Вадима Абизова из Киевского национального университета технологий и дизайна.

На третьем месте оказался проект студентов Одесской государственной академии строительства и архитектуры Маргариты Ничипоренко и Андрея Мерзлякова. Главные особенности их проекта – малоэтажность, экономическая рентабельность и сохранение подлинности района.

Жюри оценивало функциональность, устойчивость, инклюзивность, креативность и возможность быстрой реализации проекта.

Всего на конкурс REbuild Ukraine зарегистрировались 369 участников – 220 профессиональных архитекторов и 149 студентов. В финал вошли 46 проектов, а денежную награду получили девять команд.

Фото: визуализации REbuild Ukraine