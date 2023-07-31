500-летний сад на территории Киево-Печерской лавры возобновят и откроют для посетителей

500-летний сад, расположенный на территории Киево-Печерской лавры, планируют восстановить и открыть для посещения.
Об этом сообщил руководитель КО «Киевзеленстрой» Алексей Король.
В последние десятилетия сад был закрыт забором. Он расположен на территории Верхней Лавры и примыкает к зданию митрополита.
Прежде чем открыть сад, руководство заповедника планирует его восстановить. К реставрации деревьев будут привлечены специалисты «Киевзеленстроя» и столичные арбористы.
В саду растут плодовые деревья. Среди них — яблони, груши, грецкие орехи, вишни и кизил, которому почти 300 лет.
Фото: Алексей Король