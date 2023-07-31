500-летний сад на территории Киево-Печерской лавры возобновят и откроют для посетителей

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Ирина Маймур
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500-летний сад, расположенный на территории Киево-Печерской лавры, планируют восстановить и открыть для посещения.

Об этом сообщил руководитель КО «Киевзеленстрой» Алексей Король.

В последние десятилетия сад был закрыт забором. Он расположен на территории Верхней Лавры и примыкает к зданию митрополита.

Прежде чем открыть сад, руководство заповедника планирует его восстановить. К реставрации деревьев будут привлечены специалисты «Киевзеленстроя» и столичные арбористы.

В саду растут плодовые деревья. Среди них — яблони, груши, грецкие орехи, вишни и кизил, которому почти 300 лет.

Фото: Алексей Король

Опубликовано: 31 июля 2023
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