До и после: во Львове демонтировали заборы на нескольких улицах

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Ирина Маймур
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Во Львове были демонтированы пешеходные ограждения на нескольких улицах.

Об этом сообщил и опубликовал фотографии житель города Игорь Иванов.

Пешеходные ограждения убрали на улицах Подвальной, Дорошенко, Шпитальной, Словацкого и площади Даниила Галицкого. Как отмечает Игорь Иванов, наибольшее количество заборов демонтировали вдоль парковок.

Напомним, что 3 июля 2023 г. городская комиссия по безопасности дорожного движения согласовала демонтаж пешеходных ограждений на некоторых улицах города. Срок выполнения большинства работ – до 21 июля.

Фото: Игорь Иванов

Опубликовано: 31 июля 2023
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