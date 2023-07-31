До и после: во Львове демонтировали заборы на нескольких улицах

Во Львове были демонтированы пешеходные ограждения на нескольких улицах.

Об этом сообщил и опубликовал фотографии житель города Игорь Иванов.

Пешеходные ограждения убрали на улицах Подвальной, Дорошенко, Шпитальной, Словацкого и площади Даниила Галицкого. Как отмечает Игорь Иванов, наибольшее количество заборов демонтировали вдоль парковок.

Напомним, что 3 июля 2023 г. городская комиссия по безопасности дорожного движения согласовала демонтаж пешеходных ограждений на некоторых улицах города. Срок выполнения большинства работ – до 21 июля.

Фото: Игорь Иванов