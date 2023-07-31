Музей истории Украины во Второй мировой войне переименуют в Музей войны за Независимость

Ученый совет Национального музея истории Украины во Второй мировой войне принял решение о его переименовании в Национальный музей войны за независимость.

Об этом «Українському радіо» сообщил гендиректор музея Юрий Савчук.

Теперь запрос о новом названии направили в Министерство культуры.

Савчук объяснил, что в новом названии речь идет о борьбе за независимость Украины на протяжении XX–XXI веков: от принятия Четвертого универсала Украинской Центральной Рады в 1918 году и до современной российско-украинской войны.

Гендиректор не может сказать, когда именно произойдет переименование, ведь у этого процесса есть несколько составляющих — научная и юридическая.

Теперь запрос о новом названии получил не только Минкульт, но и Институт национальной памяти и Институт истории Украины Национальной академии наук.

Фото: Минкульт