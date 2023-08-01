На проспекте Ивасюка обустраивают велосипедные дорожки: фото

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Ирина Маймур
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На проспекте Владимира Ивасюка начали обустраивать велосипедные дорожки.

Об этом сообщают в сообществе «Киев – Велосипедный Город».

Согласно проекту, дорожки должны быть двусторонние, 2 метра в ширину, с покрытием из асфальтобетона с обеих сторон улицы. Они должны гармонично сочетаться с уже имеющимися велодорожками на проспекте Степана Бандеры, улицы Набережно-Рыбальской и Северном мосту.

«Это сочетание велосети позволит жителям Оболони добраться на велосипеде до ст. метро «Почайна», парка Муромец и Труханового острова», — отмечают в группе «Киев – Велосипедный Город».

Согласно Концепции развития велосипедной инфраструктуры города Киева, по проспекту Владимира Ивасюка проходит магистральный велосипедный маршрут № 4 «Оболонь-Подол-Центр», запроектированный парной стороной улицы.

Фото: Анатолий Белуха

Опубликовано: 01 августа 2023
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