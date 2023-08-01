Минвосстановления показало типовые проекты детсадов, школ и админзданий с подземными укрытиями

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Ирина Маймур
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В Минвосстановления представили типовые проекты детсадов, школ и админзданий. Каждое из спроектированных зданий имеет подземное противорадиационное укрытие.

После прохождения государственной экспертизы разработки могут бесплатно использовать органы местного самоуправления.

Среди типовых проектов есть:

  • здание центра предоставления административных услуг общей площадью 443,90 м²,
  • здания заведений дошкольного образования на 225, 150 и 75 мест,
  • здания учреждений школьного образования на 1008, 672 и 336 мест.

«Использование типовых проектов позволит сэкономить средства и время на разработку проектной документации для объектов восстановления», — отметил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он отметил, что каждое здание имеет подземное здание двойного назначения со свойствами противорадиационного укрытия.

До 31 августа 2023 проекты должны пройти государственную экспертизу. Затем они станут доступны на веб-сайте Минобновления.

Проекты разрабатывала украинская компания «Творческая Архитектурная мастерская А. Пашенко» (Architects Pashenko) в сотрудничестве с Cowater International по инициативе Министерства восстановления и финансовой поддержки Европейского Союза и ЕИБ.

Визуализации: Миновосстановление

Опубликовано: 01 августа 2023
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