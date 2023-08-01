Киев потерял 2,4 млрд гривен из-за остановок транспорта во время тревог

За год остановки общественного транспорта во время воздушных тревог Киев потерял 2,4 миллиарда гривен.

Об этом сообщили "Пассажиры Киева".

За это время общественный транспорт провел в простое 274 часа или около 12 суток.

Киевляне за это время создали 6 петиций к городским властям с требованием отменить это решение, но они были отклонены.

Отмечается, что большинство городов, в частности, близких к фронту, год назад начали останавливать общественный транспорт быстро или со временем отказались от этого решения из-за его неэффективности. Ведь люди просто выбирали другой вид транспорта и ехали в нужном направлении, игнорируя остановленный коммунальный транспорт.

На данный момент останавливают коммунальный транспорт во время воздушных тревог только 3 города Украины – Киев, Хмельницкий и Ивано-Франковск.

Фото: Киевпасстранс