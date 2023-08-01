На Дарнице открыли инклюзивный образовательный центр для детей Play Hub in Ukraine: что там есть

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Ирина Маймур
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В Дарницком районе Киева появился инклюзивный образовательный центр Play Hub in Ukraine для детей в возрасте до 10 лет и их семей.

Вход в центр бесплатный, сообщили в Дарницкой РГА.

Какие услуги предлагает Play Hub in Ukraine:

  • психологическая помощь детям и взрослым;
  • индивидуальная и групповая работа с детьми и родителями;
  • социокультурные семейные мероприятия;
  • раннее развитие детей из-за неформального обучения;
  • социальная поддержка семей с маленькими детьми;
  • игровая комната для детей.

Центр открыла международная общественная организация «Социальные инициативы по охране труда и здоровья» в партнерстве с Киевским городским центром семьи «Семейный дом» при содействии иностранных партнеров из Нидерландов и Португалии.

Чтобы записаться на групповые занятия, необходимо позвонить по телефону 096 984 11 08.

Адрес : улица Новодарницкая, 26, корпус 2

Режим работы : с понедельника по четверг с 10:00 до 16:00

Фото: Дарницкая РГА

Опубликовано: 01 августа 2023
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