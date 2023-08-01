В Киеве установили общие светофоры для пешеходов и велосипедистов: где именно

На восьми столичных перекрестках установили экспериментальные светофоры, совместно регулирующие движение пешеходов и велосипедистов.

Об этом сообщает КП «Центр организации дорожного движения».

Такие светофоры имеют изображение как пешехода, так и велосипедиста. Они будут работать на перекрестках до ноября. Затем коммунальщики будут анализировать результаты эксперимента.

Общие для пешеходов и велосипедистов светофоры появились на следующих перекрестках:

проспект Степана Бандеры – проспект Оболонский;

улица Прорезная – улица Бориса Гринченко;

улица Ивана Франко – улица Богдана Хмельницкого;

улица Спасская – улица Волошская;

улица Оноре де Бальзака – улица Рональда Рейгана (ранее Драйзера);

улица. Оноре де Бальзака – улица Сержа Лифаря;

улица Оноре де Бальзака – улица Александры Экстер (ранее Цветаевой);

улица Викентия Беретти – проспект Червоной Калины (ранее Маяковского).

Киевляне могут отправлять свои отзывы по эксперименту на электронную почту [email protected] .

Фото: КГГА