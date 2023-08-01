В Киеве установили общие светофоры для пешеходов и велосипедистов: где именно

На восьми столичных перекрестках установили экспериментальные светофоры, совместно регулирующие движение пешеходов и велосипедистов.
Об этом сообщает КП «Центр организации дорожного движения».
Такие светофоры имеют изображение как пешехода, так и велосипедиста. Они будут работать на перекрестках до ноября. Затем коммунальщики будут анализировать результаты эксперимента.
Общие для пешеходов и велосипедистов светофоры появились на следующих перекрестках:
Киевляне могут отправлять свои отзывы по эксперименту на электронную почту [email protected] .
Фото: КГГА