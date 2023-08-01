В Киеве установили общие светофоры для пешеходов и велосипедистов: где именно

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Ирина Маймур
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На восьми столичных перекрестках установили экспериментальные светофоры, совместно регулирующие движение пешеходов и велосипедистов.

Об этом сообщает КП «Центр организации дорожного движения».

Такие светофоры имеют изображение как пешехода, так и велосипедиста. Они будут работать на перекрестках до ноября. Затем коммунальщики будут анализировать результаты эксперимента.

Общие для пешеходов и велосипедистов светофоры появились на следующих перекрестках:

  • проспект Степана Бандеры – проспект Оболонский;
  • улица Прорезная – улица Бориса Гринченко;
  • улица Ивана Франко – улица Богдана Хмельницкого;
  • улица Спасская – улица Волошская;
  • улица Оноре де Бальзака – улица Рональда Рейгана (ранее Драйзера);
  • улица. Оноре де Бальзака – улица Сержа Лифаря;
  • улица Оноре де Бальзака – улица Александры Экстер (ранее Цветаевой);
  • улица Викентия Беретти – проспект Червоной Калины (ранее Маяковского).

Киевляне могут отправлять свои отзывы по эксперименту на электронную почту [email protected] .

Фото: КГГА

Опубликовано: 01 августа 2023
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