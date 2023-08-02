Во Львове отреставрировали исторические двери с витражами: фото

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Ирина Маймур
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Во Львове восстановили исторические двери в доме по улице Глебова, 15

Ранее отреставрировали их внешние ворота, сообщает ЛКП «Бюро наследия».

Дверь была в плохом состоянии. В частности, существенно перекосились относительно верхнего светлика, низ стал струхлявым, а деревянное полотно нуждалось в вставках. Из-за значительного веса дверь не держалась на занавесах.

Специалисты восстановили утраченные элементы, а также установили новые ручки.

Большую часть времени заняла работа с витражами. Реставраторы осторожно извлекли сохраненные элементы и тщательно отчистили.

«За помощью по изготовлению утраченных стеклышек мы обратились к немецким специалистам, которые смогли их воспроизвести по старой технологии. Само изображение наносили наши мастера прикладного искусства. Только посмотрите, какая это тонкая работа», – рассказал реставратор Ростислав Малецкий.

В общей сложности реставрационные работы стоили 118 189 грн. Софинансирование осуществлялось на средства городского бюджета и жильцов дома, отметил директор ЛКП «Бюро наследия» Павел Богайчик.

Ранее мы писали, что во Львове отреставрировали исторические двери. Это общий проект города и жителей.

Фото: «Бюро спадщини»

Опубликовано: 02 августа 2023
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