На Святошине горел кинотеатр "Кристалл". Раньше его хотели отдать под застройку

В Святошинском районе Киева возник пожар в нефункционирующем кинотеатре Кристалл.

Кинотеатр расположен в парке "Юность".

Фото: t.me/kievreal1

Фото: t.me/kievreal1

Вокруг здания уже давно идет конфликт. Участок земли в парке "Юность" площадью 1 га и дом кинотеатра площадью 900 кв. в августе 2021 г. хотели продать на аукционе.

Жители района выступают против строительства. На сайте Киевсовета была создана петиция по возобновлению работы кинотеатра "Кристалл" как детского культурного комплекса.

Фото: t.me/kievreal1

Кинотеатр "Кристалл" был возведен в 70-х годах. Как летний кинотеатр просуществовал до конца 80-х. Сейчас это заброшенная территория. Уже много лет жители микрорайона стремятся к восстановлению этого комплекса именно как культурного центра и недопущению строительства здесь очередного ЖК.