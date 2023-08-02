На Святошине горел кинотеатр "Кристалл". Раньше его хотели отдать под застройку

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Мария Иващук
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В Святошинском районе Киева возник пожар в нефункционирующем кинотеатре Кристалл.

Кинотеатр расположен в парке "Юность".

Фото: t.me/kievreal1
Фото: t.me/kievreal1

Вокруг здания уже давно идет конфликт. Участок земли в парке "Юность" площадью 1 га и дом кинотеатра площадью 900 кв. в августе 2021 г. хотели продать на аукционе.

Жители района выступают против строительства. На сайте Киевсовета была создана петиция по возобновлению работы кинотеатра "Кристалл" как детского культурного комплекса.

Фото: t.me/kievreal1

Кинотеатр "Кристалл" был возведен в 70-х годах. Как летний кинотеатр просуществовал до конца 80-х. Сейчас это заброшенная территория. Уже много лет жители микрорайона стремятся к восстановлению этого комплекса именно как культурного центра и недопущению строительства здесь очередного ЖК.

Опубликовано: 02 августа 2023
Святошин
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