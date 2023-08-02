На Святошине горел кинотеатр "Кристалл". Раньше его хотели отдать под застройку

В Святошинском районе Киева возник пожар в нефункционирующем кинотеатре Кристалл.
Кинотеатр расположен в парке "Юность".
Вокруг здания уже давно идет конфликт. Участок земли в парке "Юность" площадью 1 га и дом кинотеатра площадью 900 кв. в августе 2021 г. хотели продать на аукционе.
Жители района выступают против строительства. На сайте Киевсовета была создана петиция по возобновлению работы кинотеатра "Кристалл" как детского культурного комплекса.
Кинотеатр "Кристалл" был возведен в 70-х годах. Как летний кинотеатр просуществовал до конца 80-х. Сейчас это заброшенная территория. Уже много лет жители микрорайона стремятся к восстановлению этого комплекса именно как культурного центра и недопущению строительства здесь очередного ЖК.