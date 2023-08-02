Ночная атака дронов на Киев: обломки упали в трех районах столицы

В ночь на 2 августа россия совершила очередную массированную атаку по Киеву ударными БпЛА. Обломки сбитых дронов упали в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах.
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Имеются повреждения нежилых помещений и дорожного покрытия.
В Голосеевском районе части дрона упали на детскую площадку. В другом месте района загорелось нежилое помещение.
В ГСЧС сообщили, что в результате вражеской атаки в Соломенском районе поврежден фасад административного здания с 9 по 11 этаж. Жертв и потерпевших нет.
В Святошинском районе загорелось дерево.
Как отметил начальник КМВА Сергей Попко, группы дронов заходили в Киев одновременно по нескольким направлениям. Силами и средствами ПВО все воздушные цели – более 10 БпЛА – были своевременно обнаружены и уничтожены.
Фото: ГСЧС