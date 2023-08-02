Ночная атака дронов на Киев: обломки упали в трех районах столицы

В ночь на 2 августа россия совершила очередную массированную атаку по Киеву ударными БпЛА. Обломки сбитых дронов упали в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Имеются повреждения нежилых помещений и дорожного покрытия.

В Голосеевском районе части дрона упали на детскую площадку. В другом месте района загорелось нежилое помещение.

В ГСЧС сообщили , что в результате вражеской атаки в Соломенском районе поврежден фасад административного здания с 9 по 11 этаж. Жертв и потерпевших нет.

В Святошинском районе загорелось дерево.

Как отметил начальник КМВА Сергей Попко, группы дронов заходили в Киев одновременно по нескольким направлениям. Силами и средствами ПВО все воздушные цели – более 10 БпЛА – были своевременно обнаружены и уничтожены.

Фото: ГСЧС