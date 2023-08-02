В «Добропарке» хотят восстановить разрушенную рф резиденцию Доброчара. Ищут архитекторов

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Ирина Маймур
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«Добропарк» в Киевской области планирует отстроить резиденцию Доброчара, которую разрушили россияне.

В настоящее время объявили конкурс на лучший проект восстановления. Победителю конкурса эскизов обещают оплатить работу.

Речь идет о локации у входа в парк площадью четыре гектара, которая будет первой встречать посетителей. На ней будут расположены интересные сказочные герои, резиденция и зимний сад Доброчара, отмечают в Добропарке.

Художники и архитекторы могут отправить предложения по электронной почте [email protected] .

Кроме того, в «Добропарке» ищут меценатов и спонсоров, которые «смогут сделать эту прекрасную локацию в честь своей компании».

Визуализации: «Добропарк»

Опубликовано: 02 августа 2023
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