В «Добропарке» хотят восстановить разрушенную рф резиденцию Доброчара. Ищут архитекторов

«Добропарк» в Киевской области планирует отстроить резиденцию Доброчара, которую разрушили россияне.

В настоящее время объявили конкурс на лучший проект восстановления. Победителю конкурса эскизов обещают оплатить работу.

Речь идет о локации у входа в парк площадью четыре гектара, которая будет первой встречать посетителей. На ней будут расположены интересные сказочные герои, резиденция и зимний сад Доброчара, отмечают в Добропарке.

Художники и архитекторы могут отправить предложения по электронной почте [email protected] .

Кроме того, в «Добропарке» ищут меценатов и спонсоров, которые «смогут сделать эту прекрасную локацию в честь своей компании».

Визуализации: «Добропарк»