В Киеве хотят обустроить "берлинские подушки" на пяти улицах: где именно

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Мария Иващук
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В Киеве на пяти улицах хотят обустроить "берлинские подушки", которые используют для снижения скорости на дорогах, сообщают "Пассажиры Киева".

Полиция согласовала установку "берлинских подушек" на улицах: Подвысоцкого, Белокур, Бажова, Мицкевича, Метростроевской.

В этом году в рамках опытной эксплуатации их планируют обустроить на двух из пяти улиц – по одной из ФЭМа и асфальтобетона. Также там должны быть световые вставки.

По стоимости определили, одна подушка из ФЭМа стоит 23 тысячи гривен, из асфальтобетона – 21 тысяча гривен.

Берлинская подушка (speed cushion) является искусственным неровностью из резины, которую располагают на дороге, чтобы легковые автомобили снижали скорость.

Ширина подушки такова, что частные автомобили должны выехать на повышение одним колесом, а спецтехника и общественный транспорт, имеющие более широкую колесную базу, пропускают это неравенство между колесами, что не влияет на их движение. Берлинскую подушку также могут без остановки объезжать велосипеды или самокаты.

В 2021 году первую "берлинскую подушку" установили во Львове .

Опубликовано: 02 августа 2023
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