Во Львовской области реконструируют реабилитационный центр для военных: каким он будет

В Брюховичах Львовской области планируется капитально реконструировать реабилитационный центр.

Об этом сообщил Департамент градостроительства.

Медицинское заведение осовременят, построят бассейн, а на территории обустроят спортивные площадки. Здесь будут проходить реабилитацию украинцы, которые получили ранения во время войны, в том числе пациенты в рамках проекта «Незламні».

По словам главного архитектора Львова Антона Коломейцева, в больнице достроят еще один, третий этаж, предусмотрет новые залы для реабилитации, увеличат количество койкомест с 70 до 106.

На территории оборудуют спортплощадки, чтобы пациенты центра могли проводить реабилитационные занятия на природе. В планах также обустроить бассейн и сделать центр полностью инклюзивным.

«Для этого мы переориентируем вход. Раньше вход был с восточной стороны, теперь будет с северной – это позволит качественно разграничить движение персонала и посетителей и также пациентов. Логистически центр будет работать более эффективно и сможет предоставлять более качественные медицинские услуги», – отметил Коломейцев.

Ценные черты архитектуры, сформировавшейся здесь в 80-х годах прошлого века, планируют сохранить.

Визуализации: Департамент градостроительства