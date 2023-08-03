Бровары и Киев хотят соединить веломаршрутом

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Мария Иващук
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Из Киева в Бровары хотят построить веломаршрут. Готовые эскизы уже рассмотрели в рамках встречи "Киевской мастерской города", сообщают "Пассажиры Киева".

Веломаршрут планируют обустроить со стороны Быковни за счет обочины (с противоположной стороны нет места). Он переходит на ул. Путивскую и дальше в ул. Киото”, – говорится в сообщении транспортных экспертов.

На следующем заседании должны быть рассмотрены эскизы веломаршрута Ирпень-Киев.

В 2018 году КГГА утвердила проект "Концепции развития велосипедной инфраструктуры в Киеве". Согласно новой программе, в городе должно появиться 240 км веломаршрутов и 1100 километров транспортных, 124 км рекреационных и 152 км пригородных путей для пользователей велотранспорта до 2025 года.

Киевская мастерская города – это встреча представителей Департамента транспортной инфраструктуры КГГА и представителей подчиненных ему коммунальных предприятий с общественностью, транспортными экспертами и урбанистами по поводу качественной реализации проектов в транспортной инфраструктуре Киева, которая будет удобна для людей и будет отвечать требованиям устойчивой мобильности.

Фото: unsplash

Опубликовано: 03 августа 2023
Велодоріжки
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