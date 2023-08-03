Во Львове реставрируют балконы с Атлантами на каменице XIX века

Во Львове начали реставрировать балконы с Атлантами на каменице XIX века. Здание находится на улице Гоголя, 10.

Об этом сообщила управляющая делами львовского исполкома Наталья Алексеева.

Восстановление проводятся в рамках программы реставрации балконов жилых домов-памятников культурного наследия. Согласно ему восстановление осуществляют вместе с жителями.

«Жители вносят 10 000 грн за каждый балкон, остальные – средства города или грантовые», – сообщила управляющая делами львовского исполкома.

Как отметила Алексеева, общая стоимость проекта составляет более 500 тысяч гривен.

Уже готова документация на 14 последующих объектов, требующих реставрации.

Фото: Наталья Алексеева