Теперь в «Киеве Цифровом» можно создать QR-билеты из проездных.

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Ирина Маймур
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Теперь в приложении «Киев Цифровой» можно создать одноразовые QR-билеты из проездных – от 23 до 124 поездок, действительных до конца месяца.

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно:

  • выбрать транспортную карту в приложении;
  • нажать «Создать QR-билет».

Билет с поездки появится в общем списке QR билетов.

Оплата проезда QR-билетами работает в наземном транспорте и метро. Кроме того, такая возможность доступна цифровой транспортной карте.

Если не использовать QR-билет до полуночи, поездка просто вернется на карту. Каждый пользователь может создать до 10 QR билетов из поездок в день.

Фото: Киевсовет

Опубликовано: 03 августа 2023
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