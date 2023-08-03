Теперь в «Киеве Цифровом» можно создать QR-билеты из проездных.

Теперь в приложении «Киев Цифровой» можно создать одноразовые QR-билеты из проездных – от 23 до 124 поездок, действительных до конца месяца.

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно:

выбрать транспортную карту в приложении;

нажать «Создать QR-билет».

Билет с поездки появится в общем списке QR билетов.

Оплата проезда QR-билетами работает в наземном транспорте и метро. Кроме того, такая возможность доступна цифровой транспортной карте.

Если не использовать QR-билет до полуночи, поездка просто вернется на карту. Каждый пользователь может создать до 10 QR билетов из поездок в день.

Фото: Киевсовет