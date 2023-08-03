На Глубочицкой восстановили два дома, поврежденные российскими обстрелами: фото

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Мария Иващук
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В Киеве на улице Глубочицкой возобновили поврежденные российскими обстрелами два соседних дома, сообщает городской голова Виталий Кличко.

В одну новую многоэтажку российская ракета попала в апреле 2022 года, разрушив первые два этажа и 15 квартир.

Второй раз ракета через два месяца попала в дом, расположенный рядом. Повредило три верхних этажа, были полностью разрушены 12 квартир.

На сегодняшний день дома полностью восстановили, говорят в КГГА. В некоторых квартирах, по желанию их владельцев, произвели социальный ремонт. Через месяц завершат благоустройство прилегающей территории.

В прошлом году в Киеве восстановили 11 самых поврежденных домов, в этом году – еще 6 вместе с домами на Глубочицкой. Но в этом году к ним добавились несколько домов, которые получили существенные повреждения в результате российских атак. Их город тоже восстанавливает.

Опубликовано: 03 августа 2023
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