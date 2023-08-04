В Киеве обустраивают зеленые зоны на местах бывших фортификационных сооружений

В Киеве на территориях, где размещались фортификационные постройки, обустроят зеленые зоны.

Об этом сообщил глава департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменениям климата Александр Возный.

В Подольском районе уже обустроили первый такой участок. Там высадили более 600 растений: спирею японскую, барбарис Тунберга, можжевельник скальный. В дальнейшем планируется обустроить такие зеленые зоны и в других районах столицы.

Озеленение производят за средства меценатов. Для этого подписали меморандум о партнерстве с компанией «Октава Капитал», инициировавшей программу Post War Greening.

Цели Post War Greening — зафиксировать случаи уничтожения зеленых зон в результате войны и предоставить общинам растения для восстановления на специальных условиях.

Фото: Александр Возный