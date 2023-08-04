В университете Шевченко восстанавливают модернистские витражи, поврежденные при обстреле россиянами

В КНУ имени Тараса Шевченко показали , как восстанавливают модернистские витражи, поврежденные во время декабрьских обстрелов россиянами.

Работами занимается учебно-научный центр Институт биологии и медицины вместе с активистами и волонтерами. Они поэтапно восстанавливают 5 панно с использованием аутентичного стекла и свинцовых спаев.

В декабре после вражеской атаки не осталось ни одного уцелевшего витража. Два панно были полностью повреждены взрывной волной, три частично рассказывают в вузе.

Активисты отмечают, что восстановление продлится еще как минимум несколько месяцев.

Напомним, что в декабре 2022 года из-за российской ракетной атаки были повреждены модернистские комплексы ННЦ «Института биологии и медицины» с уникальными витражами 1986 года и декоративные стеклянные панно в здании географического факультета. Автор витражей – выдающаяся украинская художница Лариса Мищенко.

Фото: КНУ имени Тараса Шевченко