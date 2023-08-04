В университете Шевченко восстанавливают модернистские витражи, поврежденные при обстреле россиянами

549
Ирина Маймур
share share

В КНУ имени Тараса Шевченко показали, как восстанавливают модернистские витражи, поврежденные во время декабрьских обстрелов россиянами.

Работами занимается учебно-научный центр Институт биологии и медицины вместе с активистами и волонтерами. Они поэтапно восстанавливают 5 панно с использованием аутентичного стекла и свинцовых спаев.

В декабре после вражеской атаки не осталось ни одного уцелевшего витража. Два панно были полностью повреждены взрывной волной, три частично рассказывают в вузе.

Активисты отмечают, что восстановление продлится еще как минимум несколько месяцев.

Напомним, что в декабре 2022 года из-за российской ракетной атаки были повреждены модернистские комплексы ННЦ «Института биологии и медицины» с уникальными витражами 1986 года и декоративные стеклянные панно в здании географического факультета. Автор витражей – выдающаяся украинская художница Лариса Мищенко.

Фото: КНУ имени Тараса Шевченко

Опубликовано: 04 августа 2023
share share
На Оболони у трамвайных путей установили бетонные клумбы, чтобы перекрыть заезд автомобилей На Оболони у трамвайных путей установили бетонные клумбы, чтобы перекрыть заезд автомобилей Планы на вечер: Салат с арбузом, сериал с Джудом Лоу и белое вино из Гаскони Планы на вечер: Салат с арбузом, сериал с Джудом Лоу и белое вино из Гаскони «Лун.Місто» запустили карту с наибольшими дождевыми подтоплениями в Киеве «Лун.Місто» запустили карту с наибольшими дождевыми подтоплениями в Киеве "Спадщина.UA" открыла первую усадьбу для отдыха в отреставрированном доме во Львовской области "Спадщина.UA" открыла первую усадьбу для отдыха в отреставрированном доме во Львовской области В Полтаве демонтировали памятник советскому генералу Зыгину В Полтаве демонтировали памятник советскому генералу Зыгину На Печерске вместо сбитого бюста Пушкину установили памятник Шевченко На Печерске вместо сбитого бюста Пушкину установили памятник Шевченко На Подоле горело здание XIX века, имеющее охранный статус. Это уже третий пожар На Подоле горело здание XIX века, имеющее охранный статус. Это уже третий пожар В Киеве обустраивают зеленые зоны на местах бывших фортификационных сооружений В Киеве обустраивают зеленые зоны на местах бывших фортификационных сооружений
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.