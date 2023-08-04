В Полтаве демонтировали памятник советскому генералу Зыгину

В Полтаве демонтировали монумент в честь советского генерала Алексея Зыгина.

Об этом сообщает Суспільне Полтава.

Ранее коммунальщики уже убрали в городе памятники Пушкину и Ватутину. Демонтаж монумента Зигину нуждался в другом оборудовании из-за своей высоты и размера.

Монумент Зигину и демонтированный ранее памятник Ватутину планируют отправить в «Парк советского периода» на Сумщине. Бюст в честь Пушкина – в Полтавский краеведческий музей. Пока они будут храниться на территории КП «Декоративные культуры», сообщили в Полтавском горсовете.

Фото: Суспільне Полтава, Полтавский горсовет