В Полтаве демонтировали памятник советскому генералу Зыгину

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Ирина Маймур
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В Полтаве демонтировали монумент в честь советского генерала Алексея Зыгина.

Об этом сообщает Суспільне Полтава.

Ранее коммунальщики уже убрали в городе памятники Пушкину и Ватутину. Демонтаж монумента Зигину нуждался в другом оборудовании из-за своей высоты и размера.

Монумент Зигину и демонтированный ранее памятник Ватутину планируют отправить в «Парк советского периода» на Сумщине. Бюст в честь Пушкина – в Полтавский краеведческий музей. Пока они будут храниться на территории КП «Декоративные культуры», сообщили в Полтавском горсовете.

Фото: Суспільне Полтава, Полтавский горсовет

Опубликовано: 04 августа 2023
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