В Киевской области начали отстраивать 13 многоэтажек: фото

В Ирпене, Гостомеле, Бородянке, Мили и Бузовой стартовало восстановление 13 многоэтажек, поврежденных из-за российской агрессии.

Еще пять помещений начнут восстанавливать в ближайшее время, сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

18 высоток отстраивают за средства, собранные на платформе United24. На эти работы было передано 638,9 млн грн.

«До полномасштабного вторжения и разрушения жилищ оккупантами здесь в общей сложности проживали более 4,5 тысяч человек. Из-за россиян они остались без домов, и наша задача – как можно скорее отстроить эти объекты», – отметил Кравченко.

Надзор за использованием средств на восстановление и качество восстановления осуществляет ПРООН, добавил он.

Фото: Руслан Кравченко