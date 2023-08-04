В Киевской области начали отстраивать 13 многоэтажек: фото

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Ирина Маймур
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В Ирпене, Гостомеле, Бородянке, Мили и Бузовой стартовало восстановление 13 многоэтажек, поврежденных из-за российской агрессии.

Еще пять помещений начнут восстанавливать в ближайшее время, сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

18 высоток отстраивают за средства, собранные на платформе United24. На эти работы было передано 638,9 млн грн.

«До полномасштабного вторжения и разрушения жилищ оккупантами здесь в общей сложности проживали более 4,5 тысяч человек. Из-за россиян они остались без домов, и наша задача – как можно скорее отстроить эти объекты», – отметил Кравченко.

Надзор за использованием средств на восстановление и качество восстановления осуществляет ПРООН, добавил он.

Фото: Руслан Кравченко

Опубликовано: 04 августа 2023
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