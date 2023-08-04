Смотрите, какой проект скульптуры вместо «Родины-матери» предлагают львовские архитекторы

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Ирина Маймур
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Архитекторы львовской студии Guess Line Architects разработали проект скульптуры вместо «Родины-матери».

Он называется «Росток».

В студии считают, что «Родина-мать» — это символ, направленный на прославление ссср, поэтому предлагают полностью избавиться от советского памятника.

В то же время, по их мнению, нужно возвести символ новой Украины, напоминающей росток.

По словам творцов, проект «Росток» разрушает, как скалу, все коммунистические остатки, символизирует несгибаемость и новую жизнь. Он станет нашим символом веры, независимости, победы», – считают архитекторы, считают в студии.

Визуализации: Guess Line Architects

Опубликовано: 04 августа 2023
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