Смотрите, какой проект скульптуры вместо «Родины-матери» предлагают львовские архитекторы

Архитекторы львовской студии Guess Line Architects разработали проект скульптуры вместо «Родины-матери».

Он называется «Росток».

В студии считают, что «Родина-мать» — это символ, направленный на прославление ссср, поэтому предлагают полностью избавиться от советского памятника.

В то же время, по их мнению, нужно возвести символ новой Украины, напоминающей росток.

По словам творцов, проект «Росток» разрушает, как скалу, все коммунистические остатки, символизирует несгибаемость и новую жизнь. Он станет нашим символом веры, независимости, победы», – считают архитекторы, считают в студии.

Визуализации: Guess Line Architects