На Позняках были демонтированы 325 незаконных рекламных вывесок: фото до и после

Через три недели на Позняках и окрестностях жилого массива демонтировали 325 незаконных конструкций.

Об этом сообщают в Управлении по рекламе КГГА и КП «Киевреклама».

97 конструкций убрали сами владельцы по требованию Управления по рекламе. Демонтажи проводились на улицах Бориса Гмыри, Елизаветы Чавдар, Архитектора Вербицкого.

Всего за июль на жилом массиве Позняки и его окрестностях убрали 544 незаконных вывесок и рекламных средств. Более 200 конструкций из них были демонтированы с проспекта Бажана.

Самое частое нарушение, которое отмечают в Управлении по рекламе КГГА, — это размещение вывесок и рекламных средств на жилых этажах домов, самовольное размещение и установка штендеров и вывешивание баннеров на заборах.

Фото: Управление по вопросам рекламы КГГА и КП «Киевреклама»