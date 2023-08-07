Смотрите, как в Чернигове восстановили кружевное здание на улице Музейной

Активисты организации «Деревянное кружево Чернигова» завершили восстановление деревянного дома по улице Музейной, 2Б.

Об этом сообщил телеканал «Новый Чернигов».

Отмечается, что это десятый проект, инициированный волонтерами.

Восстановление дома началось в апреле. Через четыре месяца волонтеры провели тридцать толок. В общей сложности к восстановлению фасадов сооружения присоединилось более 40 человек.

Активисты заменили элементы утраченной резьбы, зачистили дом от старой краски и покрасили его заново. Также они воспроизвели утраченный декоративный верх окна и сделали иконницы на левом окне главного фасада.

Кружевном доме на улице Музейной уже почти 130 лет. Его в период между 1895 и 1901 годами построил почетный гражданин Чернигова Семен Сидоренко.

Фото: «Деревянное кружево Чернигова»/Богдан Желток