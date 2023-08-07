Смотрите, как в Чернигове восстановили кружевное здание на улице Музейной

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Ирина Маймур
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Активисты организации «Деревянное кружево Чернигова» завершили восстановление деревянного дома по улице Музейной, 2Б.

Об этом сообщил телеканал «Новый Чернигов».

Отмечается, что это десятый проект, инициированный волонтерами.

Восстановление дома началось в апреле. Через четыре месяца волонтеры провели тридцать толок. В общей сложности к восстановлению фасадов сооружения присоединилось более 40 человек.

Активисты заменили элементы утраченной резьбы, зачистили дом от старой краски и покрасили его заново. Также они воспроизвели утраченный декоративный верх окна и сделали иконницы на левом окне главного фасада.

Кружевном доме на улице Музейной уже почти 130 лет. Его в период между 1895 и 1901 годами построил почетный гражданин Чернигова Семен Сидоренко.

Фото: «Деревянное кружево Чернигова»/Богдан Желток

Опубликовано: 07 августа 2023
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