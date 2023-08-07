В Ирпене хотят запустить автобусы в Киев с кондиционерами

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Ирина Маймур
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В Ирпене планируют развивать городской и междугородний автотранспорт, чтобы жителям было удобнее передвигаться по городу и области.

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Осенью в городе пройдет презентация концепции местного общественного транспорта. Позже представят план развития междугороднего сообщения. Ведь электрички курсируют не так часто, как нужно, и транспортный вопрос в Ирпене остается насущным.

Маркушин отметил, что сегодня качество автобусов сообщения «Ирпень-Киев» очень неудовлетворительное. «Маленькие, душные» маршрутки планируют заменить новыми большими автобусами европейского уровня с кондиционерами и исключительно сидячими местами.

Фото: ITV

Опубликовано: 07 августа 2023
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