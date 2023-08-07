В Киеве полностью демонтировали Дегтяревский путепровод

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Валерия Гуржий
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В Киеве путепровод на пересечении улиц Дегтяревской, Елены Телиги и Александра Довженко полностью демонтирован.

Об этом сообщили в КГГА.

Путепровод находился в аварийном состоянии. На этой неделе дорожники начнут бетонировать верхнюю часть фундамента – монолитные ростверки.

Также с сегодняшнего дня на строительной площадке работает еще одна буровая установка для строительства свай второго этапа работ. Это позволит ускорить процесс восстановления постройки. Кроме того, на развязке продолжают обустраивать съезды и заезды.

Открыть движение по новому Дегтяревскому путепроводу планируют до конца этого года.

Ранее мы писали, что с 13 июня по 30 ноября будет происходить реконструкция Дегтяровского путепровода. Он будет закрыт для проезда.

Фото: КГГА

Опубликовано: 07 августа 2023
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