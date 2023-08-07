Во Львове возле Краковского рынка отреставрировали исторические ворота

Во Львове восстановили исторические дубовые двери на улице Я. Раппапорта, 5.

Реставрация продолжалась около трех месяцев при поддержке ЛКП «Бюро спадщини» и софинансирования немецкого фонда Эбергарда Шока.

Как отметил мастер-реставратор Павел Войтович, левое и правое дверное полотно ворот имели существенные повреждения в нижней части. К тому же остались отверстия от старых замков и были утрачены приютная планка и декоративная резьба. Все это пришлось восстанавливать специалистам.

Реставраторы заменили поврежденную древесину, установили новые ручки и фацетированное остекление. Потерянная декоративная отделка ворот специалисты восстановили по образцу исторических аналогов. Также провели комплексные работы по реставрации светлика.

В общей сложности реставрационные работы стоили 87 107, 87 гривен. Из этой суммы фонд заплатил 70% стоимости, остальную часть – жители, ранее подавшие заявку на участие в городской программе софинансирования.

Фото: ЛКП «Бюро спадщини»