На Дарнице обустроили новую кольцевую развязку

На Дарнице обустроили кольцевую транспортную развязку на улице Тепловозной.
Об этом сообщили в Дарницкой РГА
Там положили новое дорожное покрытие, обустроили тротуары, установили остановки общественного транспорта, нанесли горизонтальную разметку и провели работу по благоустройству. В центре развязки коммунальщики разбили цветочную клумбу.
В связи с обустройством развязки изменилась схема организации дорожного движения на этом участке.
Как отмечают в РГА, такие решения уменьшают количество конфликтных точек на перекрестке и время его пересечения, а также снижают количество столкновений со смертельным исходом на 90%.
Фото: Дарницкая РГА