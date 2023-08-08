На Дарнице обустроили новую кольцевую развязку

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Ирина Маймур
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На Дарнице обустроили кольцевую транспортную развязку на улице Тепловозной.

Об этом сообщили в Дарницкой РГА

Там положили новое дорожное покрытие, обустроили тротуары, установили остановки общественного транспорта, нанесли горизонтальную разметку и провели работу по благоустройству. В центре развязки коммунальщики разбили цветочную клумбу.

В связи с обустройством развязки изменилась схема организации дорожного движения на этом участке.

Как отмечают в РГА, такие решения уменьшают количество конфликтных точек на перекрестке и время его пересечения, а также снижают количество столкновений со смертельным исходом на 90%.

Фото: Дарницкая РГА

Опубликовано: 08 августа 2023
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