Во Львове требуют от владельца заключить охранный договор на историческую виллу Кшечуновичей

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Ирина Маймур
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Во Львове прокуроры требуют от владельца заключить охранный договор на объект культурного наследия – виллу Кшечуновичей. Достопримечательность расположена на улице Коновальца, 100.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

«В соответствии с действующим законодательством, владельцы памятников только что обнаруженных объектов культурного наследия, независимо от форм собственности на эти объекты, обязаны заключить вышеуказанный договор с целью их сохранения», – говорится в сообщении.

Однако владелец квартиры нарушил законодательство и долгое время не заключал охранный договор с уполномоченным органом. Это и послужило основанием для заявления иска в суд.

Напомним, что в прошлом году памятник начали перестраивать. В феврале 2023 года работники управления охраны исторической среды провели обследование достопримечательности и установили, что владелец проводит первоочередные противоаварийные и текущие работы по гидроизоляции террасы без перепланировки. Меры осуществлялись в соответствии с требованиями Закона Украины «Об охране культурного наследия». Оформление специального разрешения для таких работ не предусмотрено.

Виллу Кшечуновичей построили в 1912 году по проекту львовского архитектора Станислава Улейского. Она выстроена в стиле неоготики.

Фото: PHOTO-LVIV

Опубликовано: 08 августа 2023
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