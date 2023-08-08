Разрушенные из-за обстрела россии дома во Львове отстроят до состояния 1924 года

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Ирина Маймур
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Во Львове завершают разбирать завалы в домах по адресу ул. Стрыйская, 62, 64, 66 и 68. Они были разрушены из-за ракетных обстрелов рф. На следующей неделе начнется их восстановление в первоначальное состояние.

Об этом сообщил глава Львова Андрей Садовой во время брифинга, пишет «Твой Город».

«Наша цель – полностью отстроить дома до состояния 1924 года, как было сто лет назад», – отметил он.

Работы выполняет ЛКП «Ремстрой».

Отмечается, что на восстановление разрушенных домов из бюджета города было выделено 100 млн гривен. Этой суммы, по мнению мэра, недостаточно. Поэтому еще 105 млн. гривен на восстановление попросили у ЮНЕСКО.

Садовый отмечает, что до ноября город планирует завершить строительные работы, чтобы зимой можно было приступить к ремонту внутри.

«Необходимо будет обустроить квартиры и закупить мебель, чтобы люди могли вернуться туда. Хотим весь этот двор привести в толк, чтобы он был хорошо выстроен с точки зрения общественного пространства», — сообщил Андрей Садовой.

Фото: Игорь Зинкевич

Опубликовано: 08 августа 2023
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