Суд вернул Киеву землю на Трухановом острове, где хотели построить кафе с автостоянкой

Хозяйственный суд Киева вернул городу земельный участок на Трухановом острове, где планировалось коммерческое строительство.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Речь идет о земельном участке водного фонда площадью 0,4 гектара и стоимостью почти 13 млн. гривен на Трухановом острове.

Было установлено, что Киевсовет в 2007 году предоставил предприятию в аренду десять лет земельный участок в пределах прибрежной защитной полосы для строительства и обслуживания комплекса отдыха с кафе и автостоянкой на острове Труханов.

Договор аренды истек в 2017 году. Из-за ненадлежащего выполнения условий договора предприятие потеряло преимущественное право на его возобновление.

Однако через четыре года Киевсовет возобновил предприятию договор аренды еще на 10 лет и определил категорию земельного участка как земли рекреации. Сделано это было вопреки тому, что вся территория островов имеет статус и режим использования, предусмотренный для прибрежной защитной полосы и согласно требованиям закона полностью относится к категории земель водного фонда, где запрещено строительство сооружений.

Несмотря на указанные факты, Киевсовет восстановил договор аренды земли с арендатором, потерявшим преимущественное право на его восстановление, и определил свободный от застройки земельный участок водного фонда на острове Труханов как рекреационный, распорядившись им вне конкурентных принципов.

Суд удовлетворил иск прокуратуры к частному предприятию о признании незаконным и отмене соответствующего решения Киевсовета, признании недействительным договор аренды и возврат участка города.

Фото: УНИАН